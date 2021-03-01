لحظة تفجير قنبلة نازية تعود للحرب العالمية الثانية فى بريطانيا.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

أشرف فريق تابع للبحرية الملكية البريطانية، على تفجير قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية في مدينة إكستر، ما تسبب في حدوث أضرار هيكلية في عدد من الممتلكات بالمدينة البريطانية، وأظهرت لقطات عن بعد لحظة تفجير القنبلة وحدوث دوى هائل للانفجار فى مدينة إكستر مع تواجد الفريق المتخصص فى الملكية البريطانية للحد من أضرار القنبلة القديمة.

ووفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية، فإن الخبراء وصفوا القنبلة بأنها من نوع Hermann وكان يستخدمها النازيون، كاشفة كواليس عملية تفجير القنبلة التي تعود للحرب العالمية من خلال وضع طوق أمنى بنطاق 100 متر في بادئ الأمر، ليمتد إلى 400 متر بناء على طلب من فريق إبطال المتفجرات التابع للبحرية الملكية البريطانية.



صور عن بعد للانفجار

فيما أجلت السلطات في مدينة إكستر بالمملكة المتحدة، السكان من نحو 2600 عقار بالقرب من طريق جلينثورن، بما فى ذلك 1400 طالب جامعى، وأقر المتحدث باسم شرطة مقاطعتيّ ديفون وكورنوال: بحدوث أضرار هيكلية ببعض الأبنية، خصوصا في نطاق 100 متر، بما في ذلك حدوث تحطم للنوافذ وتصدع فى الجدران الطوبية".



اثار انفجار القنبلة



انفجار قنبلة للحرب العالمية

وتعمل الشرطة مع الوكالات، بما فى ذلك مجلس محافظة ديفون ومجلس مدينة إكستر وشركات المرافق، على أمل أن يتمكن السكان من العودة إلى ديارهم، وقال المتحدث باسم الشرطة إن على السكان عدم العودة حتى إشعار آخر.

وقالت الشرطة فى مدينة اكستر، إن تأثير الانفجار كان كبيرا حيث ألقي الحطام على مسافة 250 مترا على الأقل مما أسفر عن حفرة بحجم حافلة ذات طابقين.