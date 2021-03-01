لجان متخصصة لرعاية أكثر من مليون فدان خضر شتوية ورصد أى متغيرات بسبب المناخ

كتب عز النوبى

تتابع الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، من خلال إدارة الخضر، نشر لجانها بجميع المحافظات، بالتعاون مع مديريات الزراعة، لرصد حالات المتغيرات على زراعات الخضر الشتوية، وتلقى أى شكاوى من المزارعين وحلها على الفور، وعمل حملات مكثفة لتقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادية في مساحات تقترب من مليون و150 ألف فدان خضر شتوية، وتكثيف الحملات المرورية على صوب الخضروات، والزراعات المكشوفة لمواجهة المناخ المتغير والتقلبات الجوية .

وأضاف محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن هناك وحملات وفرق متخصصة من قبل إدارة الخضر بالتنسيق مع مديريات الزراعة للمرورعلى جميع مشاتل الخضروات واخذ عينات للتأكد من المنتج المطروح كشتلات ومطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب بالبلاغ عن أى منتج غير مطابق للمواصفات ، كما أن هناك تكليفات بسرعة التدخل والعلاج الفورى في حالة تأثر المحاصيل بالتقلبات الجوية من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة، وعقد ندوات إرشادية فى القرى والحقول للمزارعين، مشير الى أنه يتم عمل برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصين فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.

وأكد الدكتور علاء البحراوى ، مدير عام إدارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل الزراعية،إن هناك لجان مكثفة تعمل دوريا بالمرور على جميع زراعات الخضروات بجميع المحافظات لتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين ، خاصة على المساحات المنزرعة من عدة أصناف من الخضراوات ، موضحا أن هناك غرف عمليات لتلقى شكاوى المزراعين، فى حالة وجود شكوى حيث تتوجه اللجان على الفور لحل المشكلة وتقديم كل الدعم للمزارعين ، متابعا أن هناك متابعات مستمرة لجميع أنواع الخضر من خلال المرور الحقلى بالغيطان ، وعقدة الندوات الارشادية فى الحقل للتعريف بأهم الممارسات الجيدة لمتابعة المحصول ومواجهة التغيرات المناخية ،لزيادة الإنتاج وتغطية احتياجات السوق المحلى.