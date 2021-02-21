الزراعة تنظم لجان مرورية وبرامج توعوية لحماية الخضر الشتوية من المناخ المتغير

كتب عز النوبى

تتابع وزارة الزراعة، ممثلة في الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تنفيذ عدة إجراءات لحماية المحاصيل الزراعية سواء الخضر والفاكهة من المناخ المتغير وموجة الصقيع والتقلبات الجوية، من خلال حملات مكثفة ولجان مرورية وبرامج توعوية بتقديم جميع الارشادات والتوصيات الفنية للمزارعين لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، وموجة الصقيع لعدم تأثير انتاج المحصول، وخاصة محصول الخضر الشتوية المبكرة.

وقال تقرير المحاصيل الزراعية، الذى حصل " اليوم السابع "، علية إنه لابد من ضرورة توفر رطوبة أرضية "دائمة" تحت الزرع ( رية سريعة قبل البرد مباشرة) ، اجراء رية سريعة "على الحامي أخر النهار لكل المحاصيل بدون استثناء، وأهم المحاصيل الحساسة للبرودة العالية أو الصقيع التي يجب علي مزارعيها الحفاظ علي الرطوبة الأرضية خلال موجة الصقيع القادمة، منها محصول الطماطم اقل من 80 يوما، والبطاطس اقل من 70 يوما، والفراولة، والجوافة والموز والمانجو والبصل والثوم .

وأضاف التقرير، أن البطاطس الصيفي، لابد أن تتعامل مع التقاوي بمنشطات الإنبات زى الهيومك والفوليك ، و قبل الزراعة بيوم يجب إضافة عدد 2 شيكارة سوبر فوسفات محبب على الخطوط للفدان ، مشير الى أن زراعة البصل المنزرع حديثاً فى كل المناطق يتم اضافة 100 كجم سوبر فوسفات محبب على الطينة - والمزروع من اسبوعين او اكثر يتم الرش بسليكات البوتاسيوم ، الرش الورقي بمعدل 6 سم /لتر ماء (يعني 1.5 لتر للفدان) ثلاثة مرات بين المرة والأخرى 15يوما، والبصل الذي سوف يأخذ أول رية ، الري الغمر ... على الحوال مع ماء الري بمعدل 3 لترات مع إضافة 10جم ساليسيليك ، الري التنقيط ، بمعدل 2لتر /فدان مع 10جم ساليسيليك .

وأكد أن محاصيل الطماطم، الباذنجان والفلفل والفاصوليا ، الطماطم وبصورة خاصة التي أقل من 80 يوما يتم إجراء رية، ولابد من الرش بسليكات البواتسيوم ، الرش بالأحماض الأمينية، يتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والاضافة الارضية مع الري: لو الري الغمر يتم اضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الري + 10جم ساليسيليك. ولو الري بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك، الرش بالسيتوكينين حيث يتم استخدامه بمعدل 50مل /100لتر ماء ، التعفير بالكبريت الزراعي بمعدل 25 كجم للفدان.

وعن محصول الثوم يتم إجراء رية أخر النهار الرش بسليكات البواتسيوم ، الرش بالأحماض الأمينية .. يتم الرش بمعدل 500 مل +500جم يوريا +3 جم ساليسيلك /200 لتر ماء. والاضافة الارضية مع الري: لو الري الغمر يتم اضافة 3 لتر على الحوال مع ماء الري + 10جم ساليسيليك. ولو الري بالتنقيط يتم اضافة 2 لتر +10جم ساليسيليك.