قطار المحاكمات.. طعن مرتضى منصور على تجميد مجلسه ومحاكمة محمود عزت بالتخابر

كتب إيهاب المهندس - أحمد الجعفرى

تشهد أروقة المحاكمة بالقاهرة والجيزة، اليوم الإثنين، نظر العديد من الدعاوى الهامة ولعل أبرزها، طعن مرتضى منصور على حكم القضاء الإدارى بتأييد تجميد مجلسه، ومحاكمة محمود عزت بقضية التخابر مع حماس، ونظر استئناف المتهمة بدهس فتاة النزهة على حكم حبسها سنتين.

طعن مرتضى منصور على حكم القضاء الادارى بتأييد تجميد مجلسه

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من مرتضي منصور، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى برفض الطعن المقام منه، واستمرار تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد مجلس الإدارة وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادى.

وكانت قضت محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وهاني زادة وأحمد عادل عبد الفتاح، وإسماعيل يوسف، وأحمد مرتضى منصور، ومحمد أنور، وشريفة كمال، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.

نظر محاكمة محمود عزت بالتخابر مع حماس

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، نظر إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

نظر استئناف المتهمة بدهس فتاة النزهة

تنظر محكمة جنح مستأنف النزهة، أولى جلسات الاستئناف المقدم من "نورهان. ك" المتهمة بدهس المجني عليها ندى شديد بسيارتها، على حكم أول درجة والقاضي بحبسها سنتين وكفالة 10 آلاف جنيه.

وكانت محكمة جنح النزهة، استمعت لدفاع المجني عليها "ندى .ش" في القضية المعروفة إعلاميا بـ سحل فتاة النزهة، والذي طالب بتعديل القيد والوصف في القضية، وتحويلها لجناية.