فوائد لا تعرفها عن خل التفاح.. يزيل رائحة العرق ويُعالج قشرة الشعر

كتبت مروة هريدى

يتمتع خل التفاح بفوائد عديدة للجسم، حيث يعلم معظمنا الفوائد الشائعة لخل التفاح مثل تعزيز النظام الغذائى لفقدان الوزن وتنظيم مستويات السكر فى الدم، ولكن هناك فوائد أخرى لهذا النوع من الخل الذى يُعالج فروة الرأس وبإمكانه أيضًا إزالة رائحة العرق وغيرها، وفقًا لموقع "express".

خل التفاح هو جزء أساسى من خطط النظام الغذائى للعديد من الأشخاص المهتمين بالصحة، وله العديد من الفوائد التى لا تعرفها وربما كنا نستفيد من تلك الفوائد دون أن نعلم، وخل التفاح هو عصير مخمر مصنوع فى الأصل من مسحوق التفاح وغنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن التى تمنحه خصائص مضادة للبكتيريا وتُعزز الصحة.

- فوائد شائعة لخل التفاح:

1- يساعد فى إنقاص الوزن.

2- مفيد لصحة الشعر والبشرة.

3- مفيد لمرضى السكرى.

4- يمكن إضافته للطعام يمنح نكهة لذيذة.

- فوائد قد تجهلها عن خل التفاح:

1- التخلص من الثآليل، وهو عبارة عن مرض جلدى ناتج عن عدوى فيروسية تظهر فى عدد من منطاق الجسم منها اليدين وكف القدم، وذلك عن طريق نقع قطعة قطنية فى خل التفاح ووضعها مباشرة على الثؤلول وتغطيته بضمادة طوال الليل، حيث إن تكرار تلك التجربة بانتظام يمكن أن يقضى على هذا المرض نهائيًا.

2- يستخدم خل التفاح لعلاج ما يسمى باللبلاب السام نظرًا لاحتواء هذا الخل على البوتاسيوم الذى يساعد فى تقليل التورم الناتج عن هذا المرض، عن طريق وضع ملعقة صغيرة من خل التفاح على الجلد مباشرة عدة مرات يوميًا.

3- استخدام خل التفاح لتدليك فروة الرأس يساعد فى التخلص من القشرة والحكة الناتجة عن نوع معين من الفطريات.

4- يمكن استخدام خل التفاح كمزيل طبيعى لرائحة العرق، نظرًا لخصائصه المضادة للبكتيريا التى تعمل على قتل الكائنات الدقيقة فى الإبطين.