اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 03:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

اعراض نقص البوتاسيوم عديدة منها الشعور بالعطش

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 ص
اعراض نقص البوتاسيوم عديدة منها الشعور بالعطش نقص البوتاسيوم
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقص البوتاسيوم من الحالات التي قد تتسبب في مشاكل صحية مزعجة لك، والبوتاسيوم من المعادن المهمة في الجسم، حيث يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة في مستوى البوتاسيوم الموجود خارج الخلايا تأثيرات شديدة على القلب والأعصاب والعضلات، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص البوتاسيوم، وفقاً لموقع emedicinehealth.

اعراض نقص البوتاسيوم عديدة منها الشعور بالعطش
اعراض نقص البوتاسيوم 
 

اعراض نقص البوتاسيوم

اعراض نقص البوتاسيوم عديدة، حيث أن البوتاسيوم مهم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم، حيث تحتاج العضلات إلى البوتاسيوم وتحتاج عضلة القلب إلى البوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم، الكلي العضو الرئيسي الذي يتحكم في توازن البوتاسيوم عن طريق إزالة البوتاسيوم الزائد في البول.

عندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة (نقص بوتاسيوم الدم) ، يمكن أن تصبح ضعيفًا حيث تضعف العمليات الخلوية.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي ، والمرضى المصابين بالإيدز والكحول ، وأولئك الذين خضعوا لجراحة علاج البدانة لديهم نسبة أعلى من نقص بوتاسيوم الدم من غيرهم.

اعراض نقص البوتاسيوم عادة ما تكون خفيفة في بعض الأحيان يمكن أن تكون آثار انخفاض البوتاسيوم غامضة. قد يكون هناك أكثر من عرض واحد يشمل الجهاز الهضمي والكلى والعضلات والقلب والأعصاب وتشمل اعراض نقص البوتاسيوم

اعراض نقص البوتاسيوم
اعراض نقص البوتاسيوم

 

-ضعف أو تعب أو تقلصات في عضلات الذراع أو الساق، تكون شديدة في بعض الأحيان بما يكفي لإحداث عدم القدرة على تحريك الذراعين أو الساقين بسبب الضعف (يشبه إلى حد كبير الشلل).

-وخز أو خدر

-الغثيان أو القيء

-تشنج البطن والانتفاخ

-إمساك

-الخفقان (الشعور بعدم انتظام ضربات القلب)

-التبول بكميات كبيرة من البول أو الشعور بالعطش معظم الوقت

-الإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم

-سلوك نفسي غير طبيعي: الاكتئاب أو الذهان أو الهذيان أو الارتباك أو الهلوسة.


اعراض نقص البوتاسيوم

نقص البوتاسيوم

البوتاسيوم

علامات نقص البوتاسيوم

البوتاسيوم وضغط الدم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

الأرصاد: البلاد تشهد غدا ارتفاع فى درجات الحرارة بكافة أنحاء الجمهورية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

غرفة السياحة بالإسكندرية: حصول 9 فنادق على الشهادة الصحية لعودة السياحة الداخلية

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

صور.. فتح أبواب المسجد النبوى استعدادًا لصلاء الفجر بعد إغلاق شهرين بسبب كورونا

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

غدا.. عودة العمل فى محاكم الاستئناف والشهر العقارى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

أول 7 دول أوروبية تفتح حدودها للسياحة على أمل اللحاق بالموسم الصيفى

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

مجلس نقابة الصحفيين يعلن عن إجراءات حاسمة لمواجهة جائحة كورونا لكل الأعضاء

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 370 ألف حالة

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة