اعراض نقص البوتاسيوم عديدة منها الشعور بالعطش

كتبت فاطمة خليل

نقص البوتاسيوم من الحالات التي قد تتسبب في مشاكل صحية مزعجة لك، والبوتاسيوم من المعادن المهمة في الجسم، حيث يمكن أن يكون للتغييرات الصغيرة في مستوى البوتاسيوم الموجود خارج الخلايا تأثيرات شديدة على القلب والأعصاب والعضلات، وفى هذا التقرير نتعرف على اعراض نقص البوتاسيوم، وفقاً لموقع emedicinehealth.



اعراض نقص البوتاسيوم

اعراض نقص البوتاسيوم

اعراض نقص البوتاسيوم عديدة، حيث أن البوتاسيوم مهم للحفاظ على العديد من وظائف الجسم، حيث تحتاج العضلات إلى البوتاسيوم وتحتاج عضلة القلب إلى البوتاسيوم لتنظيم ضغط الدم، الكلي العضو الرئيسي الذي يتحكم في توازن البوتاسيوم عن طريق إزالة البوتاسيوم الزائد في البول.

عندما تكون مستويات البوتاسيوم منخفضة (نقص بوتاسيوم الدم) ، يمكن أن تصبح ضعيفًا حيث تضعف العمليات الخلوية.

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل مثل فقدان الشهية العصبي والشره المرضي ، والمرضى المصابين بالإيدز والكحول ، وأولئك الذين خضعوا لجراحة علاج البدانة لديهم نسبة أعلى من نقص بوتاسيوم الدم من غيرهم.

اعراض نقص البوتاسيوم عادة ما تكون خفيفة في بعض الأحيان يمكن أن تكون آثار انخفاض البوتاسيوم غامضة. قد يكون هناك أكثر من عرض واحد يشمل الجهاز الهضمي والكلى والعضلات والقلب والأعصاب وتشمل اعراض نقص البوتاسيوم



اعراض نقص البوتاسيوم

-ضعف أو تعب أو تقلصات في عضلات الذراع أو الساق، تكون شديدة في بعض الأحيان بما يكفي لإحداث عدم القدرة على تحريك الذراعين أو الساقين بسبب الضعف (يشبه إلى حد كبير الشلل).

-وخز أو خدر

-الغثيان أو القيء

-تشنج البطن والانتفاخ

-إمساك

-الخفقان (الشعور بعدم انتظام ضربات القلب)

-التبول بكميات كبيرة من البول أو الشعور بالعطش معظم الوقت

-الإغماء بسبب انخفاض ضغط الدم

-سلوك نفسي غير طبيعي: الاكتئاب أو الذهان أو الهذيان أو الارتباك أو الهلوسة.