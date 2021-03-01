اليوم السابع
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فلسطين تسجل 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة

الإثنين، 01 مارس 2021 12:24 م
فلسطين تسجل 1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و16 وفاة وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة
وكالات

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة تسجيل 16 وفاة و1724 إصابة جديدة بفيروس كورونا و808 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الاخيرة.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أشارت مى الكيلة وفقا للتقرير الوبائي الصادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "بيت لحم 193، قلقيلية 63، ضواحي القدس 106، أريحا والأغوار 46، طوباس 24، نابلس 239، الخليل 322، سلفيت 94، رام الله والبيرة 389، طولكرم 81، جنين 69"، قطاع غزة 98.

كما تم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية، "الخليل 6، بيت لحم 1، رام الله والبيرة 4، جنين 1، نابلس 1، سلفيت 1"، وتم تسجيل حالتي وفاة في قطاع غزة.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 116  مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 29 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

 


فلسطين

كورونا

الضفة الغربية

الخليل

بيت لحم

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