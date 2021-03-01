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فحص 1247 مريض خلال القافلة الطبية بكفر مروان بالقليوبية.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 01:19 م
فحص 1247 مريض خلال القافلة الطبية بكفر مروان بالقليوبية.. صور خلال فحص المرضى بالقافلة الطبية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، عن استمرار عمل القوافل الطبية تزامنا مع حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال المستمرة حالياً، وتوقيع الكشف الطبى على 1247 مريض فى القافلة العلاجية بقرية كفر مروان التابعة للإدارة الصحية بكفر شكر، وذلك فى إطار هدف القوافل الطبية العلاجية المجانية التى تجوب جميع أرجاء المحافظة بغرض الوصول للأماكن والقرى البعيدة والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح، أن القوافل الطبية تأتى تحت رعاية محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وإشراف مدير عام القوافل العلاجية، وذلك بمشاركة أطباء مهرة بالتخصصات المختلفة.

 وأضاف وكيل الوزارة الصحة، أن أعمال القافلة استمرت لمدة يومين حيث أسفرت عن إجراء الكشف الطبى على 1247 مواطن ومواطنة، بالإضافة لإجراء الفحص بالأشعة والتحاليل الطبية لعدد 117 حالة، بالإضافة إلى تحويل لعدد 12 حالة ما بين استكمال إجراءات العلاج على نفقة الدولة أو حالات تحتاج عمليات جراحية.

وتابع، أن القافلة شملت برنامج توعوى للمواطنين من خلال تنظيم لقاءات وندوات تثقيفية مع أبناء القرية عن بعض المواضيع الهامة للتوعية بالأمراض فى فصل الشتاء والإلتزام باستخدام الواقيات الشخصية خاصة في ظل فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الدكتورة مفيدة رجاء منسق القوافل الطبية بالقليوبية، إلى أن القافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين فى عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الباطنة والأطفال والجراحة والمسالك البولية والعظام والرمد والنساء والتوليد والجلدية والأسنان، بالإضافة إلى صرف العلاج المناسب لكل حالة حيث قام بالكشف الطبى على أهالى القرية فريق طبى متكامل من كبار الأخصائيين.

أعمال القافلة الطبية

أعمال القافلة الطبية

 

التحاليل بالقافلة الطبية
التحاليل بالقافلة الطبية

 

تسجيل المرضى بالقافلة الطبية
تسجيل المرضى بالقافلة الطبية

 

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 

خلال فحص المرضى
خلال فحص المرضى

 

صرف العلاج بالمجان
صرف العلاج بالمجان

 

علاج الأسنان
علاج الأسنان

 


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صحة القليوبية

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مستشفيات القليوبية

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