اليوم السابع
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فتوى اليوم.. هل يجوز المسح على الملابس تحديدا اليدين بسبب البرد؟

الإثنين، 01 مارس 2021 07:10 م
فتوى اليوم.. هل يجوز المسح على الملابس تحديدا اليدين بسبب البرد؟ مجمع البحوث الاسلامية
كتب ــ لؤى على

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يواصل "اليوم السابع" تقديم خدماته "فتوى اليوم"، حيث ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، نصه..هل يجوز المسح على الملابس تحديدا على اليدين حيث إني لا أستطيع رفع الملابس حتى المرفق بسبب البرد؟، وجاء رد اللجنة كالآتى:
 
الوضوء شرط لصحة الصلاة لمن قدر عليه وغسل اليدين من أركانه بالإجماع، ولا يسقط إلا للضرورة كأن أخبر الـطبيـب الـعـدل المتخصـص أن الـغسـل ضــار ، فـحينئـذ يتحول إلـى التيمم ، وعليـه فـلا يجوز المسح علـى أعضـاء الوضوء – غير الرأس – كبديل عـن الغسل بسبب البـرد.

مجمع البحوث الاسلامية

الوضوء

الصلاة

فتوى اليوم

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