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غدا.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالقليوبية لأعمال الصيانة

الإثنين، 01 مارس 2021 11:15 م
غدا.. انقطاع الكهرباء عن 5 مناطق بالقليوبية لأعمال الصيانة شبكة كهرباء - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب بمحافظة القليوبية، فصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق بالمدينة، غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11 صباحًا، على أن يجرى فصل التيار الكهربائي بالتناوب حتى لا تتطول المدة.

وأوضحت الوحدة المحلية فى بيان لها، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 5 مناطق، وهم "بحري السكة الحديد، عزبة عبد الوهاب، الحكر، النقص الزهوي، مالك الملك" فى الفترة من 9 صباحا وحتى 11 صباحا، أما من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 2 ظهرًا، بمنطقة "بحري السكة الحديد، مربع الحكر، طريق حلابة".

وناشدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، باتخاذ التدابير اللازمة لما يتبع انقطاع التيار الكهربائي، من عدم ضخ مياه الشرب، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربية إلا بعد استقرار التيار الكهربائي.


اخبار القليوبية

قطع الكهرباء

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