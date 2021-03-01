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طلاب الأول الثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونياً

الإثنين، 01 مارس 2021 09:08 ص
طلاب الأول الثانوى فى 15 محافظة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونياً امتحانات ثانوى- صورة أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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بدأ طلاب الصف الأول الثانوى العام، أداء الامتحان الإلكترونى بالفصل الدراسى الأول فى مادة اللغة الأجنبية الأولى  فى 15 محافظة هى محافظات القاهرة وبورسعيد ودمياط والسويس والشرقية والغربية والبحيرة وبنى سويف والمنيا وقنا وأسوان والأقصر والوادى الجديد ومطروح وشمال سيناء، حيث اتاحت وزارة التربية والتعليم للطلاب الدخول على منصة الامتحان من التاسعة صباحاً، بينما يبدأ طلاب باقى المحافظات وهم الإسكندرية والدقهلية والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والمنوفية والفيوم والإسماعيلية وجنوب سيناء وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر  امتحاناتهم من العاشرة صباحا.
 
شهدت المدارس الثانوى تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب لحظة دخولهم لأداء امتحان مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا، حيث تم التنبيه على الطلاب بضرورة ارتداء الكمامة، مع قياس درجة حرارة الطلاب من خلال كواشف حرارية، كما حرصت المدارس على تحقيق التباعد بين الطلاب أثناء الدخول للمدارس.
 
فيما شددت الإدارات التعليمية على المدارس الابتدائية بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية على تلاميذ الصف الخامس الابتدائي خلال أداء الامتحان المجمع متعدد التخصصات والذى يبدأ صباح اليوم.
 
 

التربية والتعليم

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