طقس الخليج.. ممطر بالسعودية معتدل بالكويت وغائم في الإمارات والبحرين

تباينت توقعات الأرصاد الجوية في دول الخليج اليوم الإثنين، حيث ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح في السعودية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ليلاً، وإلى التفاصيل:-
طقس السعودية
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، إنه ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة كذلك على أجزاء من مناطق نجران، الرياض والشرقية.
وتكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة عدا مضيق باب المندب حيث تكون الرياح جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 16-40 كم/ساعة.. وارتفاع الموج من متر الى مترين، أما حالة البحر فهي متوسط الموج.
طقس الإمارات
طقس الكويت
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في دولة الكويت، إن الطقس المتوقع اليوم الإثنين، سيكون نهارًا معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
أما ليلًا فيكون مائل للبروده إلى بارد والرياح شمالية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى: 22 °ﻡ
طقس البحرين
قالت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين، إن طقس اليوم الإثنين، غائم مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة أحيانا ويتحول إلى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار.
أما الرياح فهي شرقية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا في وقت لاحق خلال النهار، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر، ودرجة الحرارة العظمى 27 م الصغرى 15 م الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 30%.
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