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شرطة مكة المكرمة تضبط 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال

الإثنين، 01 مارس 2021 01:09 ص
شرطة مكة المكرمة تضبط 6 مقيمين من الجنسية الباكستانية سلبوا 649 ألف ريال الشرطة السعودية - أرشيفية
وكالات

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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على (6) مقيمين من الجنسية الباكستانية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، وفق كالة الأنباء السعودية واس.

ارتكبوا جريمة سلب مبلغ مالي وقدره (649) ألف ريال، بعد اعتراض مركبة إحدى المؤسسات التجارية وإيقاف قائدها تحت تهديد السلاح الأبيض، حيث تم القبض على (4) منهم في محافظة جدة، و(2) بمنطقة الرياض، بالتنسيق مع شرطة المنطقة، وتمت استعادة (239760) ألف ريال من المبلغ المسروق، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.


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