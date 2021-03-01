سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر يزور متاحف الرى بالقناطر الخيرية .. صور

كتبت أسماء نصار

زار سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر كريستيان برجر متاحف الرى بالقناطر الخيرية، فى إطار احتفالية مسابقة #حافظ_ عليها_ تلاقيها بالقناطر الخيرية، بهدف ترشيد استهلاك المياه فى كافة المجالات .

جاء ذلك فى إطار مشروع (EU-WATERSTARS) الممول من الإتحاد الأوروبى ، بهدف مساعدة الحكومة المصرية، فى جهودها لتحديث إطار إدارة المياه كمساهم رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر 2030 و تبسيط جميع الأنشطة الداخلية والخارجية ، حيث خصص الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 4.2 مليون يورو ، على مدار 30 شهرا، فى 5 مجالات، وهى المساهمة في تهيئة بيئة مؤسسية ومالية مواتية و تحديث إطار إدارة المياه، و تنمية القدرات للمؤسسات ذات الصلة، و وضع خطط الاتصالات والمعلومات لتوعية الجمهور، و إعداد الدراسات الفنية المتكاملة.



وتم تنظيم المسابقة القومية حافظ عليها تلاقيها على مدار 3 سنوات من خلال مشروع الاتحاد الأوروبى لدعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية بقطاع المياه EU Water STARS، وتهدف إلى تعزيز الوعى بندرة المياه وتشجيع الممارسات الجيدة في استخدام وسائل الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه.























































