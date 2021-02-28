كتبت ريهام الباشا

ارتفع سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 28-2-2021، ارتفاعا طفيفا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 48.89 جنيه للشراء، 52.03 جنيه للبيع، مقابل 48.86 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.65 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.

كما واصل سعر الدرهم الإماراتى، استقراره أمام الجنيه المصري، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:





سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى



51.65 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى



48.89 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر



48.89 جنيه للشراء .

52.03 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس



51.70 جنيه للشراء.

52.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib



48.86 جنيه للشراء.

52.07 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية



48.91 جنيه للشراء.

52.12 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى



48.51 جنيه للشراء.

52.03 جنيه للبيع.