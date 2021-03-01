ساردينيا أول مدينة إيطالية تتحول للون الأبيض بعد انخفاض إصابات كورونا

فاطمة شوقى

تتحول مدينة ساردينيا إلي اللون الأبيض لتصبح بذلك أول منطقة إيطالية تتحول إلي اللون الأبيض بسبب إنخفاض إصابات فيروس كورونا مع الابقاء على حظر التجول من 23.30 مساءا.

وقال رئيس مؤتمرات المناطق ستيفانو بوناتشيني، إن بقية المناطق ستظل مغلقة حيث يعتبر شهر مارس من أصعب الشهور فى مواجهة الجائحة حيث تزداد نسب العدوي وغلق جميع المدارس حتي المناطق البرتقالية، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

وأضاف، أن هناك 5 مناطق من بينها، لومبارديا وماركي، بيمونت تنتقل إلى اللون البرتقالى يبنما تظل بازيليكات و موليز فى المنطقة الحمراء حيث فقد الآلاف حياتهم بسبب انتشار الفيروس.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إنه كانت هناك 17.455 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أنحاء البلاد حتى الساعات الـ24 الأخيرة.

وبحسب النشرة الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، فإنه حتى يوم أمس، تم تسجيل 192 حالة وفاة أخرى، ليرتفع بذلك عدد الضحايا الى 79,699 شخصاً، منذ بدء حالة الطوارئ الصحية".

وذكرت نشرة الوزارة، أن "تحاليل الكشف عن العدوى التي أجريت في جميع أنحاء البلاد بلغت 257,024 إجمالا، والتي تمخضت عن ارتفاع معدل الحالات الإيجابية إلى 6.7٪، كما ازداد عدد حالات الدخول الى أقسام العناية المركزة بمقدار 15 شخصاً، ليصل العدد الإجمالي إلى 2231 حالة".

وأشارت نشرة الوزارة أيضا، إلى "ارتفاع حالات الدخول الى المستشفى للأشخاص المصابين بأعراض فيروس كورونا بمقدار 266، ليصل العدد الإجمالي إلى 18638"، واختتمت بالقول إنه "بالمقابل، تماثل للشفاء حتى الساعات الأربع والعشرين الماضية، 6847 شخصًا".