روسيا وسوريا تتهمان الولايات المتحدة بنقل المساعدات الأممية إلى المقاتلين

كتب محمد عبد العظيم

اتهمت روسيا وسوريا الولايات المتحدة بممارسة ضغط على الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى مخيم الركبان واستغلالها فى تموين المقاتلين الموالين لها، وذلك وفق "روسيا اليوم".

وجاء فى بيان مشترك صدر عن مقرى التنسيق الروسى والسوري: "وفى الوقت نفسه تأمل الولايات المتحدة باستخدام هذا الشحن لتزويد المقاتلين العاملين تحت سيطرتها فى هذه المنطقة، مثلما كان عليه سابقا أكثر من مرة".

ووصف البيان مخيم الركبان بأنه مصنع أمريكى لتدريب المتطرفين، مضيفا أن الولايات المتحدة تعرقل إلغاء هذا المخيم، الأمر الذى يمنع استعادة السيادة والحياة السلمية فى سوريا. وشددت الوثيقة أيضًا على استعداد السلطات السورية لاستقبال كل المواطنين فى الركبان وضمان أمنهم وتوفير الظروف المعيشية الكريمة لهم.

وإضافة إلى ذلك اتهمت موسكو ودمشق واشنطن بانتهاك القوانين الدولية: "تشن الولايات المتحدة غارات على أراضى الدولة السورية ذات السيادة وتواصل احتلال أراضيها بشكل غير قانوني. لا سيما أنه لا توجد ولو إشارة واحدة فى المناطق التى تسيطر عليها على استئناف الحياة السلمية الكريمة والآمنة".

وشنت الولايات المتحدة فى 26 فبراير الماضى غارة جوية على عدد من المبانى الواقعة على الحدود السورية العراقية. وأبلغت واشنطن موسكو بهذه الغارة قبل 5 دقائق من بدئها.