رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط 113266 طنا

دمياط معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16715 طنا، تشمل: 7400 طن يوريا و4550 طن رمل و300 طن صويا و165 طن خشب زان و3500 طن ملح و800 طن أسمنت.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58543 طن تشمل: 21733 طن ذرة و2530 طن خشب زان و10877 طن فول و4200 طن زيت طعام و18153 طن قمح و1050 طن كالسيوم فلوريد.

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 182 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وقرنبيط وبسلة وبقدونس وفاصوليا وخس وفلفل وخضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية ( فول سودانى وبصل وثوم وبرسيم ) وفواكه (فراولة وبرتقال ويوسفى وبلح ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن والسعودية ومالطا وايطاليا والهند والمانيا وكرواتيا وجنوب افريقيا وسنغافورة وسلوفينيا واسبانيا وهولندا وروسيا وامريكا وانجلترا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 464 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2421 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 113266 طنا بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 123535 طنا.

كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1302 طن قمح متجه إلى صوامع طنطا، وعدد 2 قطار بعد أن قاما بتفريغ 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية والعين السخنة وشحن 42 حاوية 20 قدم متجهين إلى السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5734 شاحنة.

وقد تابع اللواء بحرى وليد عوض رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ميدانياً عملية تراكى سفينتى بضائع عامة على أرصفة الميناء النهرى وذلك تطبيقاً لخطة الميناء بالاستغلال الأمثل للأرصفة المتاحة.