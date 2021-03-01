رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الطلاب

كفر الشيخ – محمد سليمان

وجه الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، عمداء الكليات بضرورة متابعة خطة الإجراءات الاحترازية التى أعدتها إدارة الجامعة، والتأكيد على تهوية المدرجات وقاعات الامتحانات، وغلق جميع أماكن التجمعات، وتنظيم دخول الطلاب للجان، ومنع التواجد بالطرقات وساحات الانتظار والتوجه مباشرة إلى لجان الامتحانات.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 /2021، اليوم الإثنين، فى كليات الطب البشري، وطب الفم، والأسنان، وعلوم الثروة السمكية، والمصايد والتمريض، رفقة الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد عبد العال ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور إيناس الجندى ،عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور طه إسماعيل ،عميد كلية الطب البشرى ،والدكتور إبراهيم الهوارى ،عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد و الدكتور مها أبو جازية عميد كلية التمريض.

كما تفقد عدد من اللجان والقاعات للاطمئنان على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكداً أن لجان الامتحانات يسودها الهدوء والانضباط والالتزام من الطلاب بإشراف ومتابعة عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس ، مؤكداًأن إدارة الجامعة تتابع بشكل يومى تطبيق كافة التدابير والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية وتذليل كافة العقبات أمام الطلاب.

وأضاف رئيس الجامعة، توظيف إمكانيات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد وذلك فى إطار توجيهات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمجلس الأعلى للجامعات.



امتحانات جامعة كفر الشيخ



جولات لرئيس الجامعة على اللجان