رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال بمشاركة 58 متسابقا

أسوان - عبد الله صلاح

اعتمد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان، نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان، والتى تم الإعلان عنها فى يناير 2021 عن طريق نادى ريادة الأعمال بالجامعة، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.

تأتى المسابقة تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون " تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

وقال الدكتور أبوالحسن الشاذلى، مدير نادى ريادة الأعمال، إن المسابقة تقدم لها 24 متسابق فردى و 13 فريقا بإجمالى 34 متسابقا داخل الفرق، وإجمالى عام للمتسابقين 58 متسابقا، وبعد المرحلة الأولى للتقييم، وبذلك أصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابق فردى و 13 فريقا بإجمالى 34 متسابقا داخل الفرق وإجمالى عام 50 متسابقا.

وأضاف الدكتور الشاذلى، فى بيان صحفى، أنه فى التصفيات النصف نهائية، أصبح العدد النهائى للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة النهائية 6 متسابقين فردى و 9 فرق بإجمالى 25 متسابقا داخل الفرق وإجمالى عام للمتسابقين 31 متسابقا.

وأشار إلى أن التصفيات النهائية للمسابقة من خلال اجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة فى فرعى المسابقة وشارك فى التحكيم خبراء من داخل الجامعة و خارجها بتطبيق معايير موحدة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة فى دورى ريادة الاعمال للجامعات المصرية على مستوى الجمهورية و جوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالبا من طلاب جامعة أسوان.