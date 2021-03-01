رئيس "تنشيط السياحة" يستعرض جهود الدولة لدعم القطاع والترويج له

كتب محمد أسعد

بدعوة من لجنة السياحة والسفر بغرفة التجارة الأمريكية، شارك المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي فى وبينار عبر تطبيق زووم، وذلك بحضور أعضاء اللجنة.

وخلال الوبينار قدم المهندس أحمد يوسف، عرضا تفصيليا لما قامت به الحكومة المصرية لدعم قطاع السياحة والعاملين به منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما أشار إلى قيام الحكومة بنشر عدد من الأفلام الترويجية القصيرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها للترويج للمقاصد السياحية المصرية المتنوعة والثرية، كما قامت بشراء مساحات إعلانية على منصات التواصل الاجتماعي المصرية وبالأسواق العربية والعالمية الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، بالاضافة الي تنظيم الرحلات التعريفية للسفراء والمراسلين الأجانب واستضافة عدد من المدونين والمؤثرين المصريين والأجانب والعرب وذلك لتعريفهم بالأماكن السياحية والأثرية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم .

وأشار أيضا إلى خطة الهيئة في تنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات المجتمع المختلفة.

كما قام المهندس أحمد يوسف بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة عن بعض ما ورد بالعرض التقديمي، إلى جانب إيضاح عدد من النقاط المتعلقة بموقف الحملات المشتركة، وفتح أسواق جديدة، وافتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية والمتحف المصري الكبير.

وفي ختام الوبينار أكد المهندس أحمد يوسف علي اهتمام القيادة السياسية بقطاع السياحة والآثار، وحرص الحكومة الكامل على دعمه بكافة السبل.