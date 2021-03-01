رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة الصحة موقف المشروعات فى محافظتى شمال وجنوب سيناء

كتبت هند مختار

بحث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى تنفذها الوزارة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء، فى إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهذه المنطقة الغالية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء فى كافة القطاعات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى هذا الصدد، لافتا إلى ما تتضمنه تلك الخطة من تنفيذ للعديد من مشروعات التطوير والإنشاء للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، سعياً لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بالمحافظتين.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال تقرير قدمته إلى رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمشروعات التى يتم تنفيذها فى نطاق محافظة شمال سيناء، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام، وما تضمنته من تطوير لمختلف أقسام المستشفى، موضحة أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، والتى تتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوى بسعة 60 ماكينة، وعدد 7 أسرة عناية مركزة، فقد تم الانتهاء من إعداد مستندات الطرح، وفى انتظار العروض الفنية والمالية الخاصة بهذا الشأن لبدء التنفيذ.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف الخاص بالوحدات الصحية بنطاق محافظة شمال سيناء، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة الجوفة الصحية، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطوير عدد من الوحدات الصحية، من بينها وحدات الجفجافة، والجدى، ووادى العمرو، بمركز الحسنة، ووحدة البرث بمركز رفح، ووحدات الطويل، وعاطف السادات، والسكاسكة، بمركز العريش، إلى جانب وحدتى التلول، ورابعة، بمركز بئر العبد.

وحول المشروعات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولى، وكذا أعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبو رديس المركزى، وأنه جار تطوير مستشفيات طابا المركزى، وسانت كاترين المركزى، ورأس سدر، إلى جانب إنشاء مستشفى الطور التعليمى، مضيفة أن هناك عددا من المشروعات الجارى استكمال الإجراءات الخاصة بإنشائها، ومنها مستشفى دهب المركزى بسعة 46 سريرا، ونويبع المركزى بسعة 33 سريرا، ومستشفى الفيروز بسعة 22 سريرا.

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالوحدات الصحية فى نطاق محافظة جنوب سيناء، فقد تم الانتهاء من وحدة زهراء الطور الصحية، بمركز الطور، وكذا وحدة وادى فيران بمركز أبو رديس، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال تنفيذ عدد من الوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة، ومنها وحدة وادى مندر، ومركزى الرويسات، وحضرى بمركز شرم الشيخ، وكذا مركز صحى أبو زنيمة، ووحدة وادى تال، بمركز أبو زنيمة، هذا بالإضافة إلى الوحدة الصحية بدهب، مشيرة إلى أن هناك العديد من تلك الوحدات والمراكز الصحية المقرر دخولها الخدمة قريباً، بما يسهم فى التوسع فى الخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه الوحدات والمراكز.