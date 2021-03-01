ديلى ميل: الأمير فيليب قد يبقى فى المستشفى لمدة تصل إلى 6 أسابيع

كتب إيهاب محمد

كشف قصر باكنجهام اليوم أن الأمير فيليب قد تم نقله من مستشفى الملك إدوارد السابع الخاص إلى مستشفى سانت بارثولوميو - المعروف باسم بارتس – لمتابعة مشكلة قلبية غير معلنة.



الامير فيليب

كان الأمير فيليب، قد أمضى أسبوعين في مستشفى خاص مصابًا بعدوى لم يكشف عنها، بداية من 16 فبراير، حتى نقله لمستشفى آخر اليوم.

ووفقا لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن للأمير فيلب أن يبقى في المستشفى من 4 إلى 6 أسابيع، ويأخذ حاليا مضادات حيوية عن طريق الوريد إذا تبين أنه مصاب بعدوى في القلب.



السيارة التى نقلت الامير للمستشفى

ومع ذلك، اقترح قصر باكنجهام أن الدوق يمكن أن يخرج من المستشفى بحلول نهاية الأسبوع، وقال المطلعون إنه "خبر سار" أنه تم نقله إلى مستشفى ثان.

على الرغم من تمتع الأمير فيليب بأسلوب حياة نشط وتنفيذ ارتباطات ملكية حتى عام 2017، فقد عانى من مرض في القلب لم يتم الكشف عنه لمدة 30 عامًا، ولم يتم الإعلان عنه إلا في عام 2007.

وكان الدوق والملكة قد تلقيا جرعتهما الأولى من لقاح فيروس كورونا الشهر الماضي، ولا يُعتقد أن مرض فيليب مرتبط بفيروس كورونا، ولم يتم التعامل مع حالته لدى وصوله باعتبارها حالة طارئة.

وقالت مصادر إن "الأمير نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع مستقلا السيارة قبل أن يمشي بدون مساعدة - وأنه في حالة معنوية جيدة".