خبراء يعربون عن قلقهم من زيارة بابا الفاتيكان للعراق بسبب كورونا

فاطمة شوقى

أعرب خبراء الأمراض المعدية عن قلقهم بشأن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، المقبلة إلى العراق، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، ونظام الرعاية الصحية الهش، ومن المرجح أن يشكل العراقيون حشودًا لرؤيته.

وقالت صحيفة "ليستن دياريو" الدومنيكانية، إنه "لا أحد يريد أن يخبر فرانسيس بإلغاء خططه، وللحكومة العراقية كل مصلحة في إظهار استقرارها النسبي من خلال الترحيب بالبابا، وستكون الرحلة 5-8 مارس، من أجل الدعم المعنوي الذي تشتد الحاجة إليه للمسيحيين العراقيين المحاصرين، بالإضافة إلى دفع جهود البابا لبناء جسور مع العالم الإسلامى.

لكن من وجهة نظر وبائية بحتة، وكذلك رسالة الصحة العامة التي تنقلها ، لا يوصى برحلة يقوم بها البابا إلى العراق في خضم جائحة عالمي ، وفقًا لخبراء الصحة، وخاصة بعد اصابة سفير الفاتيكان فى العراق رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار ، بفيروس كورونا، وكان فى الحجر الصحى،وقالت مصادر أن أعراض رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار كانت خفيفة.

وأشار الخبراء إلى أن الحروب والأزمات الاقتصادية ونزوح المهنيين العراقيين قد دمرت نظام المستشفيات في البلاد ، بينما تظهر الدراسات أن غالبية حالات كورونا الجديدة في العراق ترجع إلى النوع الأكثر عدوى الذي تم تحديده لأول مرة فى بريطانيا.

وقال الدكتور نافيد مدني ، عالم الفيروسات والمدير المؤسس لمركز تعليم العلوم الصحية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، التابع لمعهد دانا فاربر للسرطان من جامعة هارفارد: "لا تبدو فكرة جيدة بالنسبة لي".

وأشار مدني في مقابلة هاتفية إلى أن الشرق الأوسط معروف بضيافته وحذر من أن الحماس بين العراقيين للترحيب بقائد مثل فرانسيس في جزء مهجور وممزق بالحرب من العالم يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات غير مقصودة للإجراءات العراقية من السيطرة على الفيروس، وحذر من أن هذا قد يؤدي إلى مواقف غير آمنة أو أحداث شديدة العدوى.

يوافقه الرأي الدكتور بهارات بانخانيا ، خبير الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة إكستر، وقال: "إنها عاصفة مثالية تولد العديد من الحالات التي لن تكون قادرًا على معالجتها".

وعد المنظمون بفرض استخدام الأقنعة والتباعد الاجتماعي وحدود القدرات في المناسبات البابوية ، مع إمكانية زيادة الأماكن التي يمكن فيها إجراء الاختبارات التشخيصية ، وفقًا لمسئولين عراقيين.

قال أحد أعضاء الحكومة ، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته ، لوكالة أسوشيتد برس ، إن البروتوكول الصحي "أمر بالغ الأهمية ، ولكن يمكن إدارته".

اتخذ الفاتيكان احتياطاته الخاصة. تم تطعيم البابا البالغ من العمر 84 عامًا وحاشيته المكونة من 20 شخصًا وأكثر من 70 صحفيًا كانوا يسافرون على متن طائرة البابا، لكن هذا لم يتم تطبيقه على العراقيين الذين سيتجمعون في شمال ووسط وجنوب البلاد لحضور القداس الذي يرأسه فرنسيس في الأماكن المفتوحة والمغلقة ، والاستماع إلى خطبه ، وحضور صلاته وتنظيم الخدمات اللوجستية رحلة معقدة، وهذه هى المشكلة.

وقال بانخانيا "نحن في وسط جائحة عالمى "من المهم توصيل الرسائل الصحيحة". "الرسائل الصحيحة هي: كلما قلت التفاعلات مع البشر ، كان ذلك أفضل."

كما تساءل عن الصورة التي يعطيها وفد الفاتيكان عندما لا يتم تطعيم العراقيين ، مشيرا إلى أن العراقيين سيخاطرون فقط بحضور مثل هذه الأحداث لأن البابا كان هناك.