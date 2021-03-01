اليوم السابع
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حبس 4 متهمين سرقوا خزينة و"لاب توب" من شركة ببولاق الدكرور

الإثنين، 01 مارس 2021 04:50 م
حبس 4 متهمين سرقوا خزينة و"لاب توب" من شركة ببولاق الدكرور خزينة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة فى جنوب الجيزة بحبس 4 عاطلين،  4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بسرقة خزينة ولاب توب من شركة في بولاق الدكرور، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (صاحب شركة - كائنة بدائرة القسم، باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالى. بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وذلك باستخدام سيارة "مستأجرة".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والسيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم والذى أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وقاموا بالتوجه إلى الشقة محل البلاغ وكسر باب الشركة وإستولوا على الخزينة وفروا هاربين، وأقروا بقيامهم بفتح الخزينة بإستخدام "أجنة" واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، وقاموا بالتخلص منها والأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى - جهاز الكمبيوتر- شاشتى عرض "تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.
 
 
 

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لاب توب

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