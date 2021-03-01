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جولدن جلوب 2021.. فيلم nomadland يفوز بجائزة أفضل فيلم

الإثنين، 01 مارس 2021 06:16 ص
جولدن جلوب 2021.. فيلم nomadland يفوز بجائزة أفضل فيلم فيلم nomadland
كتب علي الكشوطي

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فاز فيلم nomadland بجائزة جولدن جلوب أفضل فيلم وذلك خلال حفل أقيم لأول مرة بشكل افتراضي بسبب جائحة كورونا وظروف الإغلاق التي يمر بها العالم، حيث شارك المرشحون عن بعد.
 
الحفل أقيم في مدينتي لوس أنجلوس ونيويورك، وقدمته الممثلة تينا فاي عبر قناة إن.بي.سي من قاعة رينبو في نيويورك، فيما قدمته إيمي بوهلر من لوس أنجلوس من فندق بيفرلي هيلتون، و كان من المفترض إقامة حفل توزيع Golden Globes في عطلة نهاية الأسبوع الأولى في يناير، لكن تم تأجيله بسبب فيروس كورونا.
 
ومن بين أبرز المتنافسين في فئات الأفلام، كلاً من "The Trial of the Chicago 7" و "The Father" و "One Night in Miami"، ومن بين أفضل المرشحين فى الدراما "The Queen’s Gambit" و"The Undoing" و"The Crown".
 
ومن بين المرشحين لأفضل ممثلة، هى النجمة العالمية فيولا ديفيس عن دورها في فيلم Ma Rainey's Black Bottom، وفانيسا كيربي عن أدائها في فيلم "Pieces of a Woman" وفرانسيس مكدورماند عن دورها في بطولة الفيلم المستقل Nomadland.
 
وتنافس كلاً من ريز أحمد عن دوره فى ("Sound of Metal") والراحل تشادويك بوسمان ("Ma Rainey’s Black Bottom") وديلروي ليندو ("Da 5 Bloods") على جائزة أفضل ممثل.
 
 
 

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