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جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة

الإثنين، 01 مارس 2021 11:28 م
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة
كتب محمود عبد الغنى

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تمكن رجال الجمارك الإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة فوزى العميرى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الأقراص والمواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182لسنة 1960وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاتة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من إيطاليا على رحلة طائرة شركة مصر للطيران رقم 706 - Ms القادمة من ميلانو إشتبه، محمد عبدالباقى مأمور اللجنة فى الراكب ا . م  مصرى الجنسية الذى يحمل حقيبتين كبيرتين وشنطة لابتوب وشنطة هاند نظرا لارتباكه .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية فأجاب بالنفى، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY  بمعرفة محمد جمال الدين مسئول الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على، رفعت صدقي نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من حسام الشافعي مأمور الضبط، تحت اشراف أمير مطر مدير الحركة المشرف على الصالة، فتبين وجود 58 قرص كونترامال المخدر و 56 قرص اوكسيكونتين  (oxycontin)  المخدر و لفة حشيش مخدر بوزن ١٠.١ جرام و ١٢.٨ جرام نبات الماريجوانا المخدر مخباة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وبتفتيشه ذاتيا تبين وجود 236 قرص سيلدنافيل Sildenafil  ( منشط جنسى )مخباة داخل جيوب ملابسه التى يرتديها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 32 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.


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