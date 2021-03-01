جامعة الأقصر تعلن عن حاجتها لوظائف أعضاء هيئة تدريس.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز ، اليوم الإثنين ، عن حاجتها لشغل الوظائف التالية : (أستاذ – أستاذ مساعد - مدرس بكليات ( الحاسبات والمعلومات – الألسن ) ، و( أستاذ مساعد - مدرس - بكلية الآثار).

وقالت الجامعة أنه متاح التقديم للوظائف المطلوبة، وذلك خلال الفترة من 1/3/2021حتى 15/3/2021 .

كما أصدر الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، قراراً بتعيين الأستاذ الدكتور السيد محمد أبو الدهب قائماً بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر، حيث أن الدكتور أبو الدهب حصل علي بكالوريوس علوم وتربية عام 1995مـ - تخصص رياضيات جامعة جنوب الوادى، كما حصل علي بكالوريوس علـوم عام 1997مـ - تخصص رياضيــات، جامعة جنوب الوادى.

وحصل علي الماجستير فى العلوم رياضيات 2001مـ كلية علوم سوهاج جامعة جنوب الوادى، وحصل علي دكتوراه الفلسفة في العلوم رياضيات "رياضيات تطبيقية" 2005مـ، كلية العلوم جامعة أسيوط، كما شغل العديد من المناصب، حيث عمل مدرس للرياضيات التطبيقية عام 2006مـ بكلية علوم قنا - جامعة جنوب الوادي، أستاذ مساعد بكلية المعلمين بجازان بالمملكة العربية السعودية في العام الجامعي 1426/1427هـ، أستاذ مساعد في العلوم رياضيات "رياضيات تطبيقية" في 23/1/2012مـ، أستاذ الرياضيات التطبيقية المساعد- قسم الرياضيات والإحصاء- كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2010 حتى 2012، أستاذ الرياضيات التطبيقية المشارك- قسم الرياضيات والإحصاء- كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2012 حتى 2017، أستاذ الرياضيات التطبيقية - قسم الرياضيات والإحصاء - كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2017 حتى 7/2020، أستاذ الرياضيات التطبيقية بقسم الرياضيات بكلية علوم قنا - جامعة جنوب الوادي في 29/6/2017مـ.

كما تم ادراج الدكتور السيد أبو الدهب في عام 2020مـ في التصنيف العالمي لجامعة ستانفورد في نسبة أعلى 2٪ لعلماء العالم، كما تم تكريمه في 16 أكتوبر 2017مـ من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ومنحه "نوط الامتياز من الطبقة الأولى" الممنوح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسادة العلماء، كما تم تكريمه في عيد العلم 6 يوليو 2017مـ من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووزير التعليم العالي ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي.

وحصل أبو الدهب علي العديد من الجوائز التشجيعية منها:- (جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الرياضية لعام 2015مـ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، جائزة المرحوم محمد أمين لطفي للعلوم الرياضية لعام 2014 مـ من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، جائزة جامعة جنوب الوادي للنشر العلمي عن نشر عشرة (10) بحوث عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2009 مـ،جائزة الباحث المتميز لجامعة الطائف لعام 2012 مـ،جائزة جامعة جنوب الوادى للنشر العلمى عن عام 2010مـ، من خلال المشاركة بثلاث بحوث منشور فى مجلات دولية خلال نفس العام، جائزة جامعة جنوب الوادى للنشر العلمى عن نشر ثلاثة (3) بحوث عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2010 مـ، جائزة جامعة الطائف للنشر العلمى عن نشر ثلاثة (3) بحوث عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2010 مـ، جائزة جامعة جنوب الوادى للنشر العلمى عن نشر اثنى عشر (12) بحثاً عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2011 مـ،جائزة جامعة جنوب الوادى التشجيعية لعام 2011 مـ، جائزة جامعة الطائف للنشر العلمى عن نشر ثلاثة عشر (13) بحوث عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2011 مـ، جائزة جامعة جنوب الوادى للنشر العلمى عن نشر إحدى عشر (11) بحثاً عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2012 مـ ،جائزة جامعة جنوب الوادى للنشر العلمى عن نشر ثمانية عشر بحثاً (18) بحثاً عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2013 مـ،جائزة جامعة الطائف للنشر العلمى عن نشر ثلاثة عشر (13) بحوث عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2012 مـ، وجائزة جامعة الطائف للنشر العلمى عن نشر ثمانية عشر (18) بحثاً عالمياً في مجلات متخصصة لعام 2013 مـ).

كما قام الدكتور السيد أبو دهب بنشر 235 بحثاً علمياً عالمياً، كما عمل محرراً في خمس مجلات عالمية ومحكم في 100 مجلة عالمية، كما أشرف علي (15) رسالة ماجستير ودكتوراة في مصر والمملكة العربية السعودية، كما نظم العديد من المؤتمرات والندوات وورش عمل والرحلات العلمية.