تقرير: إصابة 20% من سكان 3 ولايات نيجيرية بفيروس كورونا

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أفاد تقرير مشترك للمركز النيجيرى لمراقبة الأمراض والمعهد النيجيرى للبحوث الطبية باحتمال إصابة 20% من سكان ولايات لاجوس وأنوجو وناساروا النيجيرية بفيروس كورونا المستجد /كوفيد – 19/.

وأوضح التقرير، الذى شارك في إعداده المركز النيجيرى لمراقبة الأمراض والمعهد النيجيرى للبحوث الطبية وشركاء آخرون، أن شخصا من بين كل خمسة أشخاص أو ما يعادل 20% من سكان هذه الولايات ربما يكون حاملا لفيروس كورونا.

ومع ذلك، أظهر التقرير، الذي نُشر اليوم، أن شخصا من بين كل عشرة أشخاص أو ما يعادل 10% من سكان ولاية جومبى ربما يكون حاملا للفيروس.

وأشار إلى أن: "عدد الذكور المصابين بالفيروس كان أكثر من عدد الإناث في الولايات سالفة الذكر".

وكشف التقرير عن أن انتشار الفيروس فى هذه الولايات كان أوسع نطاقا مما قيل في أنشطة المراقبة السابقة .

وأضاف أنه تم التوصل إلى هذه النتائج بعد إجراء عمليات مسح في هذه الولايات خلال الفترة بين شهرى سبتمبر وأكتوبر عام 2020.

وتابع التقرير أن النتائج كشفت عن أن نسبة انتشار الأجساد المضادة لفيروس /سارس – كوف – 2/ المسبب لكورونا بلغت 23% في لاجوس وانوجو و19% في ولاية ناساروا و9% فى ولاية جومبي، ويعني ذلك أن شخصا بين كل خمسة أفراد فى ولايات لاجوس وانوجو وناساروا مصاب بفيروس /سارس – كوف – 2/.

ونبه إلى أن عمليات المسح التي أجريت كانت تهدف إلى تحسين تقديرات أعباء الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا وتقديم تقدير أكثر تفصيلا لمدى تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن مدينة لاجوس هى أكبر مدن نيجيريا وغرب أفريقيا، وتعد إحدى أكثر مدن أفريقيا اكتظاظا بالسكان، كما أنها تعتبر أكبر مدينة اقتصادية في أفريقيا وغرب القارة الأفريقية ويوجد بها أهم ميناء في المنطقة.