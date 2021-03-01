تفاصيل حادث اصطدام قائد سيارة بـ8 أشخاص فى الطالبية بسبب غيبوبة سكر

كتب ــ أحمد الجعفرى

فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة اليوم، تحقيقات موسعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام قائد سيارة بعدد من المواطنين بالطالبية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

اصطدم مسن يقود سيارة، بـ8 أشخاص خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن قائد السيارة أصيب بغيبوبة سكر، مما أدى لفقدانه الوعي، واصطدمه بالمصابين، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث، وإدارة المرور إلى مكان الحادث، وتبين أن قائد سيارة مسن، أصيب بغيبوبة سكر، وفقد الوعي، ما أسفر عن اصطدامه بـ8 أشخاص.

وعلى الفور تم نقل بعض المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.