تعرف على ترتيب أكثر 10 شركات تداولاً بالبورصة المصرية فى فبراير الماضى

كتب هانى الحوتى

تصدر سهم دايس للملابس الجاهزة، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" ب البورصة المصرية خلال جلسات شهر فبراير الماضي، بحجم تداول بلغ 585.1 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.8 مليار جنيه، تلاه سهم " سبيد ميديكال " بحجم تداول بلغ 532.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.6 مليار جنيه.

وجاء فى المركز الثالث، "البنك التجاري الدولي (مصر)"، بحجم تداول بلغ 18.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 2.4 مليار ورقة وبقيمة تداول 979.3 مليون جنيه، ثم " بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول 166.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 919.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهري.

وفى المركز السادس، "ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية"، بحجم تداول بلغ 78.1 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 838.5 مليون جنيه، ثم "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية" بحجم تداول 16.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 793.9 مليون جنيه، ثم "ارابيا انفستمنتس هولدنج" بحجم تداول 1.1 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 730.9 مليون جنيه، وفى التاسع "مجموعة بورتو القابضة - بورتو جروب" بحجم تداول 882.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 729.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ابن سينا فارما" بحجم تداول بلغ 122.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 652.5 مليون جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجي إكس 30"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 11525.02 نقطة، خلال جلسات شهر فبراير الماضي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 2333.88 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" تراجعاً بنحو 0.09% مغلقًا عند مستوى 3369.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 0.8% مغلقًا عند مستوى 14181.62 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 30.09% ليغلق عند مستوى 1425.02 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 7.2 مليار جنيه خلال خلال جلسات شهر فبراير الماضي، ليغلق عند مستوى 7.04 مليار جنيه، بنسبة نمو 1%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 336.8 مليار جنيه إلى 393.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 16.8%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 231.1 مليار جنيه إلى 121.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 47.5%.