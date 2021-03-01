تعرف على أسعار سيارات أوبل استرا موديل 2021

كتبت : أمانى سمير

تأتي السيارة أوبل استرا بفئة واحدة وهي «H/L» لتسجل سعر 304 الف و 990 جنيهًا فى السوق المصرية.

أبرز المواصفات

تأتي السيارة أوبل استرا 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1400 سي سي تيربو، ينتج قوة 140 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 200 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أتوماتيك.

تعتمد السيارة على منظومة الجر الامامى، التى تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 10.2 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.4 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

تأتي سيارات أوبل استرا موديل 2021 بمجموعة من المواصفات ووسائل الامن والسلامة، ومنها “الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع الكتروني EBD، وبرنامج التوازن الالكتروني ESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات، وفرامل يد كهربائية".

وزودت بنظام ترفيهى مكون راديو وعدد 6 سماعات ومدخل "USB"، وشاشة وسائط 7 بوصة، وغيرها".

وزودت بالعديد من التجهيزات والكماليات ومن أبرزها، حساسات ركن خلفية، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة نهارية، ومثبت سرعة، والنظام الذكي لركن السيارة، ومكييف هواء أتوماتيك مزدوج المناطق.

واحتوت على جنوط رياضية 16 بوصة، ومريات جانبية كهربائية مع خاصية الطي كهربائيًا، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، وعجلة القيادة قابلة للضبط والامالة مع خاصية التحكم في مستوى الصوت من خلالها.