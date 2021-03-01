تعرف على أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الاثنين

كتبت : سماح حمدى

تباينت أسعار العملات العربية والأجنبية فى السعودية اليوم الاثنين 1-3-2021، أمام الريال السعودى، وسجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، أما 1 يورو انخفض ليسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.53 ريال سعودى.

وفي سياق متصل تباين سعر الريال السعودى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، مسجلا فى البنك الأهلي المصري 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 4.10 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فى حين ارتفع سعره فى بنك "البركة" ليسجل 4.08 جنيه للشراء، و4.23 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ4.07 جنيه للشراء، و4.22 جنيه للبيع. وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل 4.52 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.53 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل 0.04 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 28.45 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.20 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

كما ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 209.99 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 209.43 ريال سعودى.

وارتفع الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين متعافيا من أقل مستوى فيما يزيد عن ثمانية أشهر الذي لامسه في الجلسة السابقة، إذ اعترى الضعف الدولار بينما أقرت الولايات المتحدة حزمة تحفيز ضخمة بقيمة 1.9 تريليون دولار. وصعد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1750.24 دولار للأوقية (الأونصة)، وكان قد زاد 1.1 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.



وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​سعر الذهب عيار 24

بنحو 209.99 ريال بما يعادل 55.99$

سعر الذهب عيار 22

بنحو 192.49 ريال بما يعادل 51.32$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 183.74 ريال بما يعادل 48.99$

سعر الذهب عيار 18

بنحو 157.49 ريال بما يعادل 41.99$

سعر الذهب عيار 14

بنحو 122.49 ريال بما يعادل 32.66$

سعر الذهب عيار 12

بنحو 104.99 ريال بما يعادل 27.99$

سعر أوقية الذهب

بنحو 6,531 ريال بما يعادل 1,741$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,470 ريال بما يعادل 391.92$

سعر كيلو الذهب

بنحو 209,985 ريال بما يعادل 55,987$