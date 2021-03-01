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تعرف على أحدث مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة.. صور

الإثنين، 01 مارس 2021 09:00 ص
تعرف على أحدث مشروعات تطوير العشوائيات بالقاهرة.. صور مشروع ارض الخيالة
كتب ـ سيد الخلفاوى

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تستعد محافظة القاهرة لافتتاح عدد من المشاريع السكنية الخاصة بخطة تطوير العشوائيات الجارى تنفيذها، ومنها مشروع أرض الخيالة بحى البساتين، ويعرض "اليوم السابع" أهم التفاصيل عن المشروع.
 
1. يقع مشروع أرض الخيالة بحي البساتين جنوب القاهرة.
2. بلغت نسبة التنفيذ 100%.
3. يتم الآن فرش الوحدات ليتم نقل سكان المناطق العشوائية للسكن به.
4. بدأ تنفيذ المشروع في يناير 2019 .
5. يضم 2525 وحدة سكنية على مساحة أرض حوالي 40 فدانا.
6. يضم مركز طبي ومركز شباب ومجمع مدارس وحدائق وأسواق .
7. تم تنفيذه بالتعاون بين محافظة القاهرة وصندوق تطوير العشوائيات والقوات المسلحة.
8. تبلغ تكلفة المشروع 860 مليون جنيه .
 
 
 
مشروع أرض الخيالة (2)
مشروع أرض الخيالة 

مشروع أرض الخيالة (3)
مشروع أرض الخيالة 

مشروع أرض الخيالة (4)
مشروع أرض الخيالة 

مشروع أرض الخيالة (5)
مشروع أرض الخيالة 
 

ارض الخيالة

القاهرة

العشوائيات

تطوير العشوائيات

محافظة القاهرة

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