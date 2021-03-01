ترامب: يجب على بايدن إعادة فتح المدارس على الفور

كتبت: نهال أبو السعود

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إنه يجب إعادة فتح المدارس، مشيرا إلى التأثير السلبى الناتج عن تعلم الأطفال الصغار عن بعد، ودعا إلى إعادة فتح المدارس على الفور والالتزام بالتدابير الاحترازية، مدافعا عن العائلات الأمريكية التى لا يمكنها تحمل تكلفة الإغلاق.

وقال ترامب: "عائلاتنا لا تستطيع الخروج للحياة.. فى الوقت الذى يحضر فيه بايدن اللاجئين إلى البلاد دون سجلات جنائية أو معلومات عنهم.. أنه امر لا يصدق".

وقال ترامب: "لقد اجتمعنا اليوم للتحدث عن مستقبل بلادنا العظيمة خلال السنوات الأربع المقبلة وأعدكم أنني ساقاتل إلى جانبكم كما فعلت دائما"، وأكد ترامب أنه لن يقوم بتأسيس حزب جديد، قائلا: "لا توجد أحزاب جديدة لدينا الحزب الجمهوري الرائع".

وفي وقت سابق قال مات شلاب، رئيس اتحاد المحافظين الأمريكيين، الذي يدير المؤتمر، لصحيفة واشنطن بوست: "على الرغم من أن دونالد ترامب هو رئيس لفترة ولاية واحدة، إلا أن هناك شعورًا بين الجمهوريين بأنه حقق نجاحًا هائلاً وساحقًا".

وأضاف، "هذا لا يعنى أن كل لحظة من كل يوم كانت ممتعة، ما يعنيه هو أنه من منظور السياسة، التزم ترامب بتنفيذ قائمة الأشياء التي قال إنه سيفعلها"