تراجع بورصة السعودية وحيدة ببورصات الخليج بنهاية جلسات شهر فبراير

كتب هانى الحوتى

ارتفعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر فبراير، باستثناء بورصة السعودية، فيما قاد الصعود المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.95% رابحاً 24.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.54 نقطة، أعقبه المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.63% رابحاً 35.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.62 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.919 مليار درهم.

بورصة السعودية



تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.54% خاسراً 49.93 نقطة ليغلق عند مستوى 9144.99 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.38% خاسراً 1446.43 نقطة ليغلق عند مستوى 25437.36 نقطة، وبلغ حجم التداول 408.6 مليون سهم بقيمة 11.8 مليار ريال.

هبط 16 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.36%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 1.11%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.03%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.77%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.65%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.59%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.56%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.51%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 3.57%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.78%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.74%، ثم قطاعي المرافق العامة والرعاية الصحية بنسبة 0.10%، 0.09%، على التوالي.

وقفز 63 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "متطورة" بنسبة 9.90%، ثم سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 9.84%، ثم سهم "الجوف" بنسبة 9.15%، وتراجع 124 سهماً على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 3.36%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 3.24%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 3.22%، فيما تصدر سهم "المصافي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 490.7 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي



ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.95% رابحاً 24.06 نقطة ليغلق عند مستوى 2551.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 97.4 مليون سهم محققة ما قيمته 155 مليون درهم من خلال تنفيذ 2241 صفقة لعدد 35 سهماً، وصعدت 6 قطاعات على رأسها قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 3.40%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.04%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.44%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%، فيما تراجع قطاع الخدمات وحيداً بنسبة 0.47%.

وقفز 19 سهماً ببورصة دبي، بختام جلسة الأحد، على رأسها سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 13.63%، ثم سهم شركة الرمز كوروبوريشن للاستثمار والتطوير بنسبة 7.53%، وتراجعت 9 أسهم على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 9.69%، ثم سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.75%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 20 مليون ورقة بقيمة 70.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 2.57%.

بورصة البحرين



ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحاً 1.80 نقطة ليغلق عند مستوى 1466.43 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.8 مليون سهم بقيمة 826.2 ألف دينار بحريني، وصعد ببورصة البحرين قطاع التأمين بنسبة نمو 32.03% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 7.34%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 19.47% مدفوعاً بصعود سهم شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 10%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.54%، وصعد سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 0.19%.

فيما تراجع قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 2.22% بضغوط هبوط سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.74%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 1.84% بضغوط هبوط سهم مجموعة البركة المصرفية بنسبة 2.39%، مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.14%.

بورصة أبو ظبي



ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.63% رابحاً 35.63 نقطة ليغلق عند مستوى 5663.62 نقطة، وربح رأس المال السوقي 4.1 مليار درهم ليغلق عند مستوى 797.919 مليار درهم، وبلغ حجم التداول 134.1 مليون سهم، بقيمة 849.1 مليون درهم، عبر تنفيذ 2368 صفقة.

وصعدت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 5.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.21%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.48%، ثم قطاعي الطاقة والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.09%، 0.02%، على التوالي، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.01%.

وارتفع 18 سهماً ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة الظفرة للتأمين" بنسبة 14.87%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 14.78%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 13.11%، وتراجع 12 سهماً على رأسها سهم "شركة الوثبة الوطنية للتأمين" بنسبة 9.97%، ثم سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 9.91%، ثم سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة" بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "مصرف أبوظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 211.8 مليون درهم.

بورصة مسقط



ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، للجلسة الرابعة على التوالي، إذ صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.290% رابحاً 10.581 نقطة ليغلق عند مستوى 3612.378 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.1 مليون سهم بقيمة 730.4 ألف ريال عبر تنفيذ 393 صفقة لعدد 40 سهماً.

وارتفع 11 سهماً على رأسها سهم "التأمين العربية فالكون" بنسبة 10%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 5.13%، ثم سهم "العمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفست)" بنسبة 3.07%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم "سند عمان استثمار" بنسبة 50%، ثم سهم "المدينة للاستثمار" بنسبة 4%، ثم سهم "صندوق عمان العقاري" بنسبة 3%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 267.1 ألف ريال عماني.