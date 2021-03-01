تدعيم جامعة بنى سويف بماكينات حديثة تسهم فى تطوير الخدمات التعليمية

بنى سويف هانى فتحى

تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، مطبعة الجامعة بمجمع التعليم الصناعي بشرق النيل، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تشغيل الماكينات الجديدة بعد أن تم تدعيم المطبعة بها من أجل تقديم خدمة تساهم في تطوير الخدمات التعليمية.

وأكد الدكتور منصور أن المطبعة تم دعمها بعدد من ماكينات الطباعة الجديدة لتواكب سوق العمل ومنها أحدث ماكينة طابعة أوفيستا فصل ألوان 2 رأس سرعة 15 ألف ورقة في الساعة، وماكينة بشر وتجليد بالغراء الساخن سرعة 450 كتاب في الساعة، كما تفقد قسم الطباعة الديجيتال والذي يحتوي على ماكينة ديجيتال 4 لون، وماكينة ديجيتال 1 لون، وقص ليزر، وباينر، وبرايل للمكفوفين لدعم الإعاقة البصرية داخل الجامعة وخارجها.

وأهدى الدكتور ناجي رضوان مدير المطبعة درع إلى الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة تقديراً لدعمه وجهوده المبذولة في دعم المطبعة.