تجديد حبس عاطل بالسلام 15 يوما على ذمة قضية حيازة سلاح وكمية من الحشيش

كتب عبد الله محمود

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس عاطل، لحيازته أسلحة نارية و6 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه 15 يوما على ذمة التحقيق. كانت النيابة كلفت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بالسلام، تمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملك شقيقته وبحوزته فرد خرطوش، 11 طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص من محافظة الإسماعيلية جارى تحديده وضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.