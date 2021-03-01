اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 02:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تايمز: بريطانيا تخطط لأحكام بالسجن مدى الحياة لمهربى البشر

الإثنين، 01 مارس 2021 02:35 م
تايمز: بريطانيا تخطط لأحكام بالسجن مدى الحياة لمهربى البشر وزيرة الداخلية البريطانية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت صحيفة التايمز البريطانية، عن خطط وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل، لشن حملة على العبور عبر القناة الإنجليزية بالحكم على مهربى البشر بالسجن مدى الحياة.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن تعلن باتل عن الخطوة فى محاولة لزيادة متوسط مدة الاحكام الصادرة بحق رجال العصابات المدنين بمساعدة الهجرة غير الشرعية عن زيادة سنوات.

وتوضح الصحيفة، أن فترات السجن الأطول تعد جزءا من سلسلة إجراءات رادعة من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ العام المقبل، وتخشى الحكومة البريطانية فى زيادة فى عبور القناة هذا العام مع محاولة المهاجرين الوصول إلى بريطانيا قبل أن يتم تشديد القانون.

وقد عبر القناة الإنجليزية يوم السبت الماضى 87 مهاجرا، مما يدفع العدد الغجمالى هذا العام إلى 531، وهو اعلى 40% عن العام الماضى، وكان هناك عدد قياسى علمبليات عبور القناة من قبل المهاجرين العام الامضى بلغ 8417، وهو أكثر من أربعة اضعاف العدد فى 2019، وارتفع معدل الاعتراض للمهاجرين المحاولين العبور من خلال إمداد طائرات عسكرية مسيرة ومعدات التصوير الحرارى والمناظير المتطورة والرادار لتعزيز الكشف على الساحل الفرنسي

وهناك مخاوف، من أن المهاجرين يعبرون القناة يخاطرون بجلب مزيد من حالات كورونا مع تبين إصابة أحد البالغين الذين وصلوا يوم السبت، وفى العام الماضى، تم إعادة أكثر من 100 من طالبى اللجوء الذين فشلوا فى الحصول عليه بمن فيهم هؤلاء الذين عبروا القناة الإنجليزية.


وبحسب الصحيفة يقال، إن باتل تشعر بالقلق من أن أقصى حكم على من يهربون البشر، وهو 14 عاما، لا يردة على أحكام طويلة بالسجن. وتأمل أن تحديث أقصى عقوبة لتصبح السجن مدى الحياة سيزيد متوسط الاحكام بمرور الوقت.


بريطانيا

الاتجار بالبشر

السجن مدى الحياة

وزيرة الداخلية البريطانية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف العالمية.. بريطانيا تخطط لأحكام بالسجن مدى الحياة لمهربى البشر.. رفض طهران للحوار مع واشنطن يصعد التوتر مع الغرب.. حاكم نيويورك عن اتهامه بالتحرش: محاولة للمزاح.. البرازيل تطلق أول قمر صناعى محلى الصنع

الإثنين، 01 مارس 2021 02:12 م

سلالة كورونا البرازيلية تثير الفزع فى بريطانيا ومطالب بتشديد سياسة الحدود

الإثنين، 01 مارس 2021 01:08 م

بريطانيا تعتزم تأسيس صندوق بـ5 مليارات إسترلينى لدعم شركاتها للتعافى من كورونا

الإثنين، 01 مارس 2021 12:03 م

بريطانيا تعلن تطعيم أكثر من 20 مليون شخص بلقاح كورونا.. جونسون: إنجاز ضخم.. ووزير الصحة: اللقاح هو طريقنا للخروج.. ووزير المالية: منح الناس شهادات لقاح للسماح لهم بدخول الأماكن وسيلة لمساعدة البلاد واقتصادها

الإثنين، 01 مارس 2021 12:00 ص

العثور على حالات مصابة بفيروس كورونا المتحور فى بريطانيا

الأحد، 28 فبراير 2021 10:27 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة