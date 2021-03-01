بيل جيتس يحذر: عودة الحياة لطبيعتها قد تستغرق عام 2022 ما لم نقم بعمل أفضل

كتب أحمد عرفة

حذر مؤسس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية بيل جيتس، من أن عودة الحياة إلى طبيعتها قد تستغرق عام 2022 بالكامل ما لم نقم بعمل أفضل، واصفا التطور السريع للقاحات المضادة لكورونا بأنه معجزة من شأنها أن تساعد الأمريكيين على العودة إلى أسلوب حياة شبه طبيعى فى وقت مبكر من الخريف.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، حذر بيل جيتس من أن المشرعين لا يفعلون ما يكفى على الصعيد العالمى حتى تعود الحياة إلى طبيعتها قبل نهاية العام المقبل 2022، موضحا أنه بحلول فصل الخريف يمكن أن نرى عودة بعض مظاهر الحياة الطبيعية للأمريكيين وذلك مع إعادة فتح المدارس، ووجود مستوى معين من الإشغال فى المطاعم والأحداث الرياضية.

ولفت بيل جيتس، إلى أن المشكلة الكبرى هى أننا لا نفعل ما يكفى لإنهاء الوباء على مستوى العالم، موضحا أن اللقاحات حتى الآن تذهب فقط إلى البلدان الغنية، مما يترك خطر انتشار الطفرات الجديدة فى الخارج ووصولها إلى الولايات المتحدة، وأن هذه المخاطر التى تتفاقم بفعل الموجة المحتملة من انتشار العدوى مرة جديدة، تعنى أن العودة الكاملة إلى الوضع الطبيعى قد تستغرق 2022 بالكامل ما لم نقم بعمل أفضل.