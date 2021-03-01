اليوم السابع
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الإثنين، 01 مارس 2021 05:52 م
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بلينكن يدعو الحوثيين إلى الاقتداء بالتزام السعودية وحكومة اليمن بإنهاء الحرب

الإثنين، 01 مارس 2021 05:44 م
بلينكن يدعو الحوثيين إلى الاقتداء بالتزام السعودية وحكومة اليمن بإنهاء الحرب بلينكن
(رويترز)

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 قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن السعودية والحكومة اليمنية "ملتزمتان وحريصتان" على إيجاد طريقة لإنهاء الحرب في اليمن، ودعا جماعة الحوثي للاقتداء بهذا الالتزام.

 

وفي كلمة بعد زيارة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينج للمنطقة، قال بلينكن في مؤتمر تعهدات المساعدات الإنسانية الذي أقامته الأمم المتحدة "أفاد بأن السعوديين وحكومة الجمهورية اليمنية ملتزمون وحريصون على إيجاد حل للصراع. ندعو الحوثيين للاقتداء بهذا الالتزام. الخطوة الأولى الضرورية هي أن يوقفوا هجومهم على مأرب".

 


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الحوثين

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