انتظام سير امتحانات كليات جامعة العريش لليوم الثالث على التوالى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

انتظمت لليوم الثالث على التوالى أعمال سير الامتحانات بجامعة العريش.

وقال الدكتور سعيد عبدالله لافى الرفاعى رئيس جامعة العريش، أن الامتحانات تتواصل بكلية التربية وكلية التربية الرياضية وكلية الآداب وكلية الاستزراع المائى والمصائد البحرية وكلية الطب البيطرى والتعليم المدمج بجميع فروعه.

وأضاف فى بيان صحفى، أن الامتحانات تسير بطريقة صحيحة وسليمة من وجود لوحات استرشادية معلقه على جميع اللجان تضم الأسماء وأرقام الجلوس، وتعتمد على تطبيق الورقة الامتحانية التى تتوافق مع المعايير من حيث الشكل والموضوع، وأسئلة الامتحان من المنهج المقرر، لافتا إلى التزام الطلاب بقواعد ونظم الامتحانات ومنها عدم السماح بالدخول بالتليفون المحمول داخل اللجنة وارتداء الكمامة والحضور مبكرا لعدم التزاحم كما يتم دخول الطالب بتحقيق الشخصية.

وقال رئيس جامعة العريش، إنه تابع سير الامتحانات وتفقد اللجان، وشدد على الاهتمام والمتابعة الدائمة بأعمال التطهير والتعقيم وجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين بالجامعة.

امتحانات جامعة العريش



رئيس الجامعة يتفقد اللجان