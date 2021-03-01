اليوم السابع: الرئيس يوجه بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر غداً الثلاثاء العديد من القضايا والتقارير، أبرزها، توجيه الرئيس عبد الفتاح بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقارى لمدة لا تقل عن عامين، وإجراء حوار مجتمعى حوله وتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، فضلاً عن تقارير سياسية، واقتصادية، ورياضية، وفنية، متنوعة.

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