النيابة تطلب التحريات حول متهم بقيادة سيارة بداخلها حشيش فى السلام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملك شقيقته وبحوزته فرد خرطوش، 11 طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة ، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص ، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) جارى تحديده وضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .