اليوم السابع
Ads
الإثنين، 01 مارس 2021 08:47 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تطلب التحريات حول متهم بقيادة سيارة بداخلها حشيش فى السلام

الإثنين، 01 مارس 2021 07:51 ص
النيابة تطلب التحريات حول متهم بقيادة سيارة بداخلها حشيش فى السلام حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلبت نيابة السلام، تحريات المياحث فى واقعة ضبط عاطل يستقل سيارة وبداخلها أسلحة نارية، و6 كيلو حشيش قبل بيعها على عملائه في السلام، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (عاطل مقيم بدائرة القسم) حال تواجده بمنطقة سكنه مستقلاً سيارة ملك شقيقته وبحوزته فرد خرطوش، 11 طلقة من ذات العيار، كمية من الحشيش المخدر وزنت 6 كيلو، مبلغ مالى، هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تحركاته، والسلاح النارى لحماية تجارته الآثمة ، وأضاف بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص ، ومقيم بمحافظة الإسماعيلية) جارى تحديده وضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة .

 


ترويج المخدرات

ترويج الحشيش

نيابة السلام

اخبار الحوادث

تجارة الحشيش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة