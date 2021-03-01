اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة بالشرقية: استخراج 1500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات

الإثنين، 01 مارس 2021 05:00 ص
المجلس القومى للمرأة بالشرقية: استخراج 1500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات استخراج بطاقات رقم قومى مجانا
الشرقية- فتحية الديب

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قالت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الشرقية، إن الفرع استخراج 1500 بطاقة رقم قومى مجانا للسيدات والفتيات المستحقات بمختلف مراكز المحافظة، خلال شهر فبراير، بمراكز "الزقازيق- أولاد صقر- القنايات-  الإبراهيمية- وأبو حماد- كفر صقر- مشتول السوق".

وأضافت مقررة الفرع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يأتى فى إطارالبروتوكول الموقع بين مصلحة الأحوال المدنية والمجلس القومى للمرأة، بإشراف الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة بالجمهورية، فى استخراج بطاقات الرقم القومى للمرأة المعيلة وللسيدات غير القادرات والفتيات بالمجان ضمن مشروع "بطاقتك حقوقك"، وذلك بمختلف مراكز وقرى المحافظة وحرصا من المجلس على مساعدة المرأة فى إثبات وجودها وما يترتب عليه من حصولها على الخدمات الحكومية وفرص العمل.

وتابعت أن ذلك يتم بالتنسيق مع الأحوال المدنية بالشرقية، برئاسة العميد عماد عبد البديع، مدير مركز إصدار الأحوال المدنية،  والعميد حسن علوش، و أشرف عوض، موظف بالأحوال المدنية بالزقازيق.


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