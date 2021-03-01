وأضاف:" لم يكن هناك ضم لشبه جزيرة القرم، لقد كانت هناك عملية إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، وبما يتفق تماما مع جميع قواعد القانون الدولي".

وتابع بيسكوف ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا مستعدة للتعاون مع واشنطن في مثل هذا الموضوع:" أن الرئيس الأميركي لم يطرح مسألة القرم خلال محادثته الهاتفية الأخيرة مع الرئيس فلاديمير بوتين ولم يتم ربط هذه القضية بالعلاقات بين البلدين".

