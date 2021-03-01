القوى العاملة بجنوب سيناء تسلم 4069 بوليصة تأمين للعمالة غير منتظمة والصيادين

جنوب سيناء – فايزة مرسال

سلم أشرف علم الدين مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء يرافقه فوزى همام مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بالمحافظة نائب عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء 4069 بوليصة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة والعجز الكلى المستديم والجزئى منها 4069 للعمالة غير المنتظمة و الصيادين.

جاء ذلك بحضور أحمد عبد العزيز وكيل مديرية الشباب والرياضة وإدارة العمالة لغير منتظمة القوى العاملة رحاب صالح عبد الجواد وعلى إبراهيم وأمانى السعيد وأحمد مصطفى وعلى حجاج وسامح خير ومحمد عبد القادر.

أكد فوزى همام مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات أن الوثيقة التى تقدمها الدولة اليوم للعمالة غير المنتظمة هدفها حماية الدولة المصرية من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة لتحمل الخير لهم ولذويهم تلك الفئة التى توقفت عن العمل خلال جائحة كورونا من ما يقرب من عام وأكثر.

وأوضح أن الدولة المصرية لا تألو جهداً فى توفير حياة كريمة لمواطنيها فى كافة أنحاء الجمهورية مؤكدا أن المحافظة جاهزة لتقديم أى مساعدة يحتاج إليها أى عامل من العمالة غير المنتظمة فى أى وقت فى ظل الإمكانات المتاحة لها.

ومن جانية قال اشرف علم مدير عام مديرية القوى العاملة تسليم 4069 وثقيه التامين العمالة غير المنتظمة بالمحافظة 80 لصيادى جنوب سيناء وذلك وفاءً لما وعدت الدولة المصرية مشيرًا إلى أن بوليصة التأمين بمثابة حماية لأسرهم من المخاطر التى قد يتعرضون لها فى أماكن العمل المختلفة وذلك بصرف تعويض قدره 100 ألف جنيه فى حالات العجز الكلى والجزئى والوفاة بحيث يتوفر دعم لأسرة كل عامل يعينها على أمور الحياة.

وأضاف مدير المديرية أن المخاطر التى تتعرض لها تلك الفئات يوميا فى مجال عملها جعل القوى العاملة تنظر فى أساليب وآليات جديدة لرعايتها منها وثيقة التأمين المقدمة اليوم والتى تحتاج إلى أن تزيد من الأرقام التى تستلمها فى الفترة القادمة حتى تشمل كل العمالة غير المنتظمة والصيادين الموجودين بالمحافظة.















