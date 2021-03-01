القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يؤكد السعى نحو التحول الرقمي بإدارات الجامعة

القليوبية إبراهيم سالم

عقد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، اجتماع مراجعة الإدارة لمنظومة الجودة الإدارية بالجامعة، بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة، والدكتور إبراهيم راجح مدير وحدة الأزمات والكوارث بالجامعة، والدكتورة فاطمة عبد الوهاب مديرة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة، والدكتور رؤوف توفيق المشرف علي إدارة تشغيل وصيانة السيارات، والأمناء المساعدين بالجامعة ومديري عموم الإدارات والمسؤولين عن ملف الجودة لكل إدارة.

وقال الدكتور عبد القادر إن الاجتماع جاء في إطار استعداد جامعة بنها لزيارة التقييم السنوية للجودة الإدارية من قبل الشركة المانحة لشهادة الجودة الإدارية، مشيرا إلى أن الاجتماع يعتبر من المتطلبات الرئيسية للتوافق مع المواصفة القياسية للجودة، حيث تمت مراجعة سياسة الجودة ومناقشة أداء وفاعلية نظام إدارة الجودة بالجامعة والفرص الجديدة للتحسين، بالإضافة إلي اتخاذ عدة قرارات بخصوص أداء العمليات النظام الإداري بالجامعة ونقاط عدم المطابقة الناتجة عن عمليات المراجعات الداخلية والإجراءات التصحيحية لها.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور الجيزاوي، الشكر لكل القائمين على ملف الجودة بالإدارات المختلفة، مؤكدا على أن قيادات الجامعة تسعى إلي إزالة أي معوقات من أجل تحسين مخرجات الجودة الإدارية بالجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلي التحول الرقمي لمختلف إدارات الجامعة من أجل سرعة وتحسين الأداء لمختلف إدارات الجامعة.

جدير بالذكر أنه تم منح الشهادة الدولية لجامعة بنها الأيزو 9001 - 2015 لمدة ثلاث سنوات بناء على نتائج زيارة تقييم نظام الجودة الإدارية بالجامعة بواسطة مؤسسة AGA لتابعة لشركة سوكوتيك الإنجليزية الفرنسية في مارس الماضي.