اليوم السابع
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خالد صلاح
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العراق:العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبار

الإثنين، 01 مارس 2021 11:14 ص
العراق:العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبار استنفار أمنى فى العراق
(أ ش أ)

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أعلنت قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار، وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (ار بي جي )، و37 صاروخا ( أس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء قامت بعملية استباقية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة".

العراق

استنفار أمنى

داعش

صواريخ

أسلحة

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