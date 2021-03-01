العراق:العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبار

أعلنت قيادة حرس الحدود المنطقة الخامسة العراقية العثور على 59 صاروخا في محافظة الانبار، وقالت قيادة حرس الحدود- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- إن "قوة مشتركة تابعة لها تمكنت من العثور على 22 صاروخا (ار بي جي )، و37 صاروخا ( أس بي جي 9 )، و25 حشوة له في صحراء الأنبار"، مشيرة إلى أن قوات لواء حرس حدود الخامس، واستخبارات اللواء قامت بعملية استباقية، بناء على معلومات استخباراتية، حيث عثرت على المواد المتفجرة".
العراق:العثور على 59 صاروخا في محافظة الأنبارالإثنين، 01 مارس 2021 11:14 ص
استنفار أمنى فى العراق
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