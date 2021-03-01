اليوم السابع
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السيطرة على حريق داخل مستودع قرب العاصمة الروسية موسكو

الإثنين، 01 مارس 2021 07:38 ص
السيطرة على حريق داخل مستودع قرب العاصمة الروسية موسكو حريق - أرشيفية
وكالات

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قال مصدر في مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة موسكو، إن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستودع لمصنع المنتجات المقاومة للحرارة في أودينتسوفو الروسية.
 
وذكر المصدر، أن النيران اندلعت  على مساحة 2400 متر مربع، وفق ما نشرت روسيا اليوم.
 
وأضاف: "تمكن رجال الإطفاء في الساعة الثالثة و7 دقائق من صباح اليوم، من السيطرة على النيران ومنع انتشارها اللاحق".
 
في وقت سابق، أفادت المديرية باندلاع حريق في مستودع المنتجات الجاهزة في المصنع.
 
ولم ترد حتى الآن أية أنباء عن وقوع ضحايا أو إصابات.

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